Шольц схильний продовжити телефонний діалог з Путіним
Канцлер Німеччини виявив чітке бажання продовжити дипломатичний діалог з російським президентом
Про це Олаф Шольц заявив під час зустрічі з виборцями в німецькому місті Ессені.
"Я говорю чітко, що продовжу це робити (проводити переговори. – Ред.)", – заявив Шольц.
На його думку, якщо припинити будь-які контакти з Путіним, "тоді війна буде тривати без кінця".
"Але це жахливо! Подумайте: ми всі подивимося в підручники з історії та з’ясуємо, що хтось десь розмовляє схожою мовою. Або подивимося в підручники з історії та почнемо запитувати себе, а де, власне проходили раніше кордони? Так ми будемо воювати по всьому світу ще років 300… Тому так важливо сказати: ми не можемо цього прийняти, коли кордони намагаються змінювати за допомогою сили… Хто гарантує нам, що коли це вдасться один раз, то не буде іншого?", - сказав Шольц.
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