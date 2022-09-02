Шольц схильний продовжити телефонний діалог з Путіним

Про це Олаф Шольц заявив під час зустрічі з виборцями в німецькому місті Ессені.

"Я говорю чітко, що продовжу це робити (проводити переговори. – Ред.)", – заявив Шольц.

На його думку, якщо припинити будь-які контакти з Путіним, "тоді війна буде тривати без кінця".

"Але це жахливо! Подумайте: ми всі подивимося в підручники з історії та з’ясуємо, що хтось десь розмовляє схожою мовою. Або подивимося в підручники з історії та почнемо запитувати себе, а де, власне проходили раніше кордони? Так ми будемо воювати по всьому світу ще років 300… Тому так важливо сказати: ми не можемо цього прийняти, коли кордони намагаються змінювати за допомогою сили… Хто гарантує нам, що коли це вдасться один раз, то не буде іншого?", - сказав Шольц.

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29 серпня Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією.

Раніше посол у Німеччині Мельник назвав заклик однопартійців Шольца не допомагати зброєю "зрадою України".

21 серпня Олаф Шольц зізнався, що Володимир Путін у розмові з ним незадовго до повномасштабного вторгнення заявив, що Україна та Білорусь не повинні існувати як незалежні держави.

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