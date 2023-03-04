Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів" у разі появи танкового заводу Rheinmetall в Україні
Заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія знищить танковий завод німецького концерну Rheinmetall, якщо його збудують в Україні
Про це Медведєв написав у telegram.
За його словами, якщо німецький концерн Rheinmetall збудує танковий завод в Україні, Росія його знищить за допомогою ракетного удару.
"Це нагадує примітивний тролінг київського режиму. Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", - пообіцяв Медведєв.
- 4 березня керівник німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу.
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