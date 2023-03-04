Про це Медведєв написав у telegram.

За його словами, якщо німецький концерн Rheinmetall збудує танковий завод в Україні, Росія його знищить за допомогою ракетного удару.

"Це нагадує примітивний тролінг київського режиму. Якщо все ж таки "фріци" вирішать будувати по-справжньому, хоча вони люди наче прагматичні, чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", - пообіцяв Медведєв.