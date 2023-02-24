Медведєв заявив про готовність дійти до Польщі, відсуваючи "загрози" від РФ
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у річницю повномасштабного вторгнення до України заявив про готовність дійти до Польщі, аби відсунути "загрози"
Про це він написав у Telegram.
"Важливо досягти всіх цілей спеціальної військової операції. Відсунути кордони загроз нашій країні якомога далі, навіть якщо це будуть кордони Польщі. Знищити неонацизм дотла. Щоб не витрачати потім час на вилов залишків бандерівських банд по малоросійських лісах. Щоб світ знайшов довгоочікуваний спокій", - заявив Медведєв.
При цьому він висловив упевненість у перемозі РФ у війні.
- Раніше Медведєв казав, що РФ має право "захищатися" ядерною зброєю.
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