Про це Медведєв написав у telegram.

Таким чином він відреагував на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто про те, що єдиний спосіб не допустити Третьої світової війни - зупинити російських агресорів в Україні.

"Якийсь міністр оборони якоїсь Італії назвав постачання Україні бронетехніки та іншої зброї запобіганням Третій світовій. Сусіди обдарованого міністра зі злісного туманного королівства з комплексом імперії пішли ще далі. Твердять про те, що все озброєння, яке має у своєму розпорядженні НАТО, має бути "ось прямо зараз" надане Києву. І винищувачі, і сотні танків, і далекобійні ракетні системи. Типу тільки так можна запобігти експансії Росії та знову ж таки світовій війні", - розповів Медведєв.

Він додав, що захист України не врятує Європу "від відплати", а також згадав про інцидент з вечіркою в будівлі уряду Великої Британії під час пандемії коронавірусу, яка опосередковано стала причиною відставки Бориса Джонсона з посади прем'єра у 2022 році та провів аналогію з керівником уряду Сполученого Королівства часів Другої світової війни Вінстона Черчилля, якому приписували пристрасть до алкоголю.

"Якщо третя світова війна розпочнеться, то вона, на жаль, буде не на танках і навіть не на винищувачах. Тоді вже точно – все в друзки. Втім, чого чекати від підприємця з незакінченою вищою освітою та його недоумкуватих сусідів, які в пандемію накачувалися прямо на робочих місцях, розташованих за адресою Даунінг-стріт, 10. Хоча дух Черчилля був би задоволений наступниками", - написав Медведєв.

27 січня Гвідо Крозетто під час зустрічі з міністром оборони Франції домовився про спільне замовлення ракет 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, які мають передати Україні.

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