Мендель оприлюднила уривок зі своєї книги
Колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель оприлюднила уривок зі своєї книги
Про свою книгу Мендель розповіла у ролику на facebook.
За її словами, писати цю книгу було вкрай складно.
"Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм", - зазначила Мендель.
Вона додала, що спробувала осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х років.
"Народжена у російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною, яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об’їздивши десятки курсів та програм у Європі та США", – розповіла Мендель.
"Складно сформулювати ідентичність нації, не обмежуючи її та охоплюючи всю багатогранність. Але неможливо зробити це без намагання осмислити себе та обговорити це у межах суспільного діалогу. Я пропоную почати", – прочитала Мендель уривок з зі своєї книги.
- 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про українців та свою роботу в ОПУ.
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