Мендель випустить книжку про роботу в ОПУ “з відомим афоризмом у політиці”

Про це вона повідомила на сторінці в Facebook.

“Як думаєте, як назву книжку? Підказка: дуже відомий афоризм у сучасній політиці”, - зазначила вона.

У коментарі Суспільному Мендель заявила, що книга має вийти друком у липні.

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації", - зауважила колишня речниця Зеленського.

Якою буде назва, наклад та видавництво вона не уточнила, однак наголосила, що не платила за видавництво.



У коментарях українці почали реагувати на таку новину та постити свої варіанти назви книги: "Зробили себе разом"; "Шостий брауні"; “Х**ом по роялю. Для чайників”; "Королівство кривих дзеркал..."; “Клоуни як вони є”; “Падение империи Зе”; "Хуже не будет"; "Какая разніца" та інше.

Нагадаємо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.

Новим речником президента Володимира Зеленського буде журналіст Сергій Никифоров.

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