Мендель випустить книжку про роботу в ОПУ “з відомим афоризмом у політиці”
Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу про українців та свою роботу в ОПУ
Про це вона повідомила на сторінці в Facebook.
“Як думаєте, як назву книжку? Підказка: дуже відомий афоризм у сучасній політиці”, - зазначила вона.
У коментарі Суспільному Мендель заявила, що книга має вийти друком у липні.
"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації", - зауважила колишня речниця Зеленського.
Якою буде назва, наклад та видавництво вона не уточнила, однак наголосила, що не платила за видавництво.
У коментарях українці почали реагувати на таку новину та постити свої варіанти назви книги: "Зробили себе разом"; "Шостий брауні"; “Х**ом по роялю. Для чайників”; "Королівство кривих дзеркал..."; “Клоуни як вони є”; “Падение империи Зе”; "Хуже не будет"; "Какая разніца" та інше.
- Нагадаємо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.
- Новим речником президента Володимира Зеленського буде журналіст Сергій Никифоров.
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