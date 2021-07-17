Мендель вестиме відеоколонку програми "Велика деолігархізація" на каналі Ахметова

Про це повідомила директор з комунікацій холдингової компанії System Capital Management Наталя Ємченко у facebook.

За її словами, Мендель з'явиться у етері програми вже сьогодні, 17 липня.

"В якості постійного колумніста до нас щойно приєдналася Юлія Мендель, експрессекретар президента України Володимира Зеленського. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" ви можете побачити в ефірі вже сьогодні", - написала Ємченко.



Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.

Згодом, президент Володимир Зеленський призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем.

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