"Мене козлом обізвали". У Білорусі силовики витягли п'яних росіян з Z-машини
В розташованому на заході Білорусі місті Івацевичі співробітники ОМОН та ДАІ затримали двох п'яних чоловіків, які перебували в середині авто на російських номерах. На машину було наклеєно літеру Z
Це трапилося на парковці тамтешнього супермаркету "Санта", пише газета "Ганцавіцкі час".
Затримувані люди поводилися дуже зухвало. Один із них кричав, що він росіянин, а білоруси його "козлом назвали".
"Мене козлом обізвали білоруси. А я росіянин, б ...", - обурювався він.
Інший чоловік був у футболці з написом "Вежливые люди" й теж перебував у стані сп'яніння.
Обох затримали.
Як видно на відео, з ними також перебувала жінка. Але її люди у формі відвели у бік.
Один із затриманих назвався Олександром Леонідовичем Биковим.
Білоруський портал Zerkalo зібрав інформацію про нього, що є у вільному доступі.
"Ми знайшли в соцмережах зовні дуже схожу людину з таким ім'ям, прізвищем та по-батькові. Йому 41 рік, він із Санкт-Петербурга (нагадаємо, що автомобіль затриманих, судячи з номерів, зареєстрований у Ленінградській області, в центрі якої знаходиться це місто). 28 квітня 2023 року Олександр Биков підписав контракт на два роки про проходження військової служби з російським міністерством оборони. Після цього рядового запасу Бикова зарахували стрільцем до батальйону 283 полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Це з'єднання входить до складу 20-ї гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу (РФ - ред.)", - зазначає видання.
Бійці російської 20-ї гвардійської загальновійськової армії перед відправкою на війну з Україною навчаюються на Обуз-Лісновському полігоні, що неподалік від Івацевичів.
То ж не виключено, що до Білорусі затриманий прибув саме як російський військовий-контрактник, робить висновок Zerkalo.
Затримання відбулося ввечері 17 червня 2023 року.
Коментар від білоруських правоохоронців, хоча й неофіційний, з'явився 18 червня.
ТГ-канал Reverse_side2022, який, за даними газети "Наша ніва", ведуть правоохоронці Республіки Білорусь, написав наступне:
"Незважаючи на всі попередження, правопорушники вирішили влаштувати шоу, от і отримали за повною програмою не лише протоколи за передачу керма та п'яну їзду, а й за непокору, а автомобіль помістили на штрафстоянку".
"Врахуйте! Якщо сів п'яний за кермо, то тебе не врятує жодна наклейка на склі, доведеться відповісти за законом", - наголосили автори повідомлення.
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