"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко зізнався, як він бореться зі страхом
Про це повідомляє "Бессарабія Плюс".
"Бояться всі, насправді. Я боюся багато чого. Що відрізняє людину, яка боїться чи ні – напевно, внутрішній характер, яка просто може взяти й зробити те, чого боїться. Гарне питання, але мені важко сказати, як це подолати. Справжній чоловік, напевно, відрізняється тим, що бере і крокує туди, де страшно, куди ще не ходив. Сьогодні мені допомагає молитися, коли страшно. Боїшся чогось – помолився, вже простіше", - сказав Василь Ломаченко.
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