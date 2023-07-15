"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом

Про це повідомляє "Бессарабія Плюс".

"Бояться всі, насправді. Я боюся багато чого. Що відрізняє людину, яка боїться чи ні – напевно, внутрішній характер, яка просто може взяти й зробити те, чого боїться. Гарне питання, але мені важко сказати, як це подолати. Справжній чоловік, напевно, відрізняється тим, що бере і крокує туди, де страшно, куди ще не ходив. Сьогодні мені допомагає молитися, коли страшно. Боїшся чогось – помолився, вже простіше", - сказав Василь Ломаченко.