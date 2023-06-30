Про це головнокомандувач ЗСУ розповів у інтерв'ю The Washington Post.

Видання розповідає, що у командному пункті у Залужного є екран, який показує йому ситуацію у небі над нашою країною та зокрема - авіацію країн-членів НАТО на західному кордоні України.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти й перенести сюди?", - коментує Залужний.

Головнокомандувач також наголосив, що російські сучасні літаки, зокрема Су-35, мають кращу радіолокаційну та ракетну дальність, з якою старші українські літаки не можуть конкурувати. У результаті цього наземні війська "легко стають цілями".

Залужний наголошує, що Україна потребує обмеженої кількості літаків, проте "без них ніяк".

"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися й отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами", - пояснює він.

Залужний також зауважив, що доктрина сил НАТО подібна до російської, оскільки передбачає перевагу у повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії.

"А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися?" - риторично питає головнокомандувач.