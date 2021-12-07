Мені не вистачало відчуття щастя, - Левандовські розповів, що відчував після поразки в боротьбі за "Золотий м'яч"

Про це повідомляє Marca.



"Якщо говорити про мої почуття та емоції, то минулий тиждень був важким. Не стану приховувати, мені було сумно. Було складно грати, мені не вистачало відчуття щастя. Я не був щасливий, скоріше навпаки. Звичайно, я поважаю Мессі і те, як він грає, його досягнення і рівень. Сам факт того, що я боровся з ним, для мене є показником мого власного рівня. Я дуже це ціную, це змушує мене пишатися, але я відчував смуток, який тривав не день або два, а набагато довше", – розповів Роберт Левандовські.

Церемонія вручення "Золотого м'яча - 2021" пройшла 29 листопада в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року.

29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".

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