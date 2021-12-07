Мені не вистачало відчуття щастя, - Левандовські розповів, що відчував після поразки в боротьбі за "Золотий м'яч"
Лідер мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі розповів, що дуже сумував після поразки у боротьбі за "Золотий м'яч - 2021"
Про це повідомляє Marca.
"Якщо говорити про мої почуття та емоції, то минулий тиждень був важким. Не стану приховувати, мені було сумно. Було складно грати, мені не вистачало відчуття щастя. Я не був щасливий, скоріше навпаки. Звичайно, я поважаю Мессі і те, як він грає, його досягнення і рівень. Сам факт того, що я боровся з ним, для мене є показником мого власного рівня. Я дуже це ціную, це змушує мене пишатися, але я відчував смуток, який тривав не день або два, а набагато довше", – розповів Роберт Левандовські.
Церемонія вручення "Золотого м'яча - 2021" пройшла 29 листопада в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.
Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року.
- 29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе