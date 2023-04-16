Менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині: Резніков про втрати ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков ствердив, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у російської армії: загальна кількість не перевищує кількість жертв землетрусу в Туреччині
Про це мовиться в інтерв'ю міністра іспанській газеті La Razon.
"Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість загиблих менша, ніж кількість жертв від землетрусу в Туреччині. Це означає, що наша головна мета - зберегти життя наших солдатів, в той час, як Росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм байдуже. Тільки в одному Бахмуті Росія втрачає 500 людей щодня. Вбитими й пораненими", - наголосив Олексій Резніков.
Зокрема міністр зазначив, що рік тому російська армія використовувала 60 000 артилерійських снарядів на день, сьогодні - 20 000, також у РФ є проблеми з постачанням зброї, тож вони використовують іранські безпілотники.
"Це терористична зброя проти цивільного населення. Ось чому я намагаюся переконати решту моїх колег, що ми повинні зупинити їх, тому що вони становлять загрозу і для вас також", - резюмував він.
- Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе