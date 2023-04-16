Менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині: Резніков про втрати ЗСУ

Про це мовиться в інтерв'ю міністра іспанській газеті La Razon.

"Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість загиблих менша, ніж кількість жертв від землетрусу в Туреччині. Це означає, що наша головна мета - зберегти життя наших солдатів, в той час, як Росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм байдуже. Тільки в одному Бахмуті Росія втрачає 500 людей щодня. Вбитими й пораненими", - наголосив Олексій Резніков.

Зокрема міністр зазначив, що рік тому російська армія використовувала 60 000 артилерійських снарядів на день, сьогодні - 20 000, також у РФ є проблеми з постачанням зброї, тож вони використовують іранські безпілотники.

"Це терористична зброя проти цивільного населення. Ось чому я намагаюся переконати решту моїх колег, що ми повинні зупинити їх, тому що вони становлять загрозу і для вас також", - резюмував він.