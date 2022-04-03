Мер Лозової порадив мешканцям міста переїхати через загрозу ракетних ударів

Про це очільник міста Лозова Сергій Зеленський написав у Facebook.



"Я як міський голова перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів", – написав Зеленський.



Він додав, що 4 квітня курсуватимуть електропоїзди у полтавському напрямку о 12, 13 та 14 годині.

Нагадаємо, 22 березня, окупант завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення.

1 березня повідомлялося про російський авіаналіт на Лозову у Харківській області