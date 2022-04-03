Мер Лозової порадив мешканцям міста переїхати через загрозу ракетних ударів
Мер міста Лозова, що на Харківщині, порадив городянам перебратися до більш безпечних місць
Про це очільник міста Лозова Сергій Зеленський написав у Facebook.
"Я як міський голова перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів", – написав Зеленський.
Він додав, що 4 квітня курсуватимуть електропоїзди у полтавському напрямку о 12, 13 та 14 годині.
- Нагадаємо, 22 березня, окупант завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення.
- 1 березня повідомлялося про російський авіаналіт на Лозову у Харківській області
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе