Про це інформує Маріупольська міська рада.

Повідомляється, що на Світовому економічному форумі у Давосі міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав світових лідерів накласти ембарго на російські нафту та газ.

"Сьогодні Росія продовжує вести повномасштабну війну проти України, вбивати мирних людей та руйнувати міста. Весь цивілізований світ має спільними зусиллями зупинити цю військову машину. Ембарго на нафту та газ дозволить зупинити можливість спонсорувати війну та агресію. Маємо разом стати на захист свободи та демократії. Перемога України – це перемога Європи. Перемога свободи, демократії та нашої незалежності", - зазначив Бойченко.

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