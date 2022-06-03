Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на російське видання Интерфакс.

Як стало відомо, Собянін провів зустріч з очільником терористів так званої ЛНР Леонідом Пасічником і "міським головою" Луганська. Собянін і так званий мер підписали "декларацію" про встановлення між Москвою і Луганськом "дружніх побратимських звʼязків". Крім того, Собянін зустрівся із терористом Сергієм Козловим, "премʼєром ЛНР", аби підписати угоду про "торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво".

"Тут у Луганську перебуває близько 1500 працівників різних підрозділів комплексу міського господарства Москви. Близько 500 одиниць техніки. Місто Москва надасть гуманітарну допомогу у сприянні відновленню соціальної, інженерної інфраструктури двох міст – Луганська та Донецька. Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя. Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі", - проголосив Собянін.

Крім того, росіяни заявляють, що до Луганська уже завезли матеріали та техніку для відновлення об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 3 червня голова Луганської ОДА Гайдай повідомив, що ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки

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