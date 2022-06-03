Мер Москви Собянін приїхав до окупованого Луганська "домовлятися про співпрацю"
Міський голова Москви Сергій Собянін прибув до окупованого росіянами Луганська, аби підписати угоду про так звану співпрацю із ватажком терористів "ЛНР"
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на російське видання Интерфакс.
Як стало відомо, Собянін провів зустріч з очільником терористів так званої ЛНР Леонідом Пасічником і "міським головою" Луганська. Собянін і так званий мер підписали "декларацію" про встановлення між Москвою і Луганськом "дружніх побратимських звʼязків". Крім того, Собянін зустрівся із терористом Сергієм Козловим, "премʼєром ЛНР", аби підписати угоду про "торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво".
"Тут у Луганську перебуває близько 1500 працівників різних підрозділів комплексу міського господарства Москви. Близько 500 одиниць техніки. Місто Москва надасть гуманітарну допомогу у сприянні відновленню соціальної, інженерної інфраструктури двох міст – Луганська та Донецька. Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя. Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі", - проголосив Собянін.
Крім того, росіяни заявляють, що до Луганська уже завезли матеріали та техніку для відновлення об'єктів інфраструктури.
- Нагадаємо, 3 червня голова Луганської ОДА Гайдай повідомив, що ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки
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