ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки, - Гайдай

Про це він повідомив у telegram.

"Якщо раніше Сєвєродонецьк був на 70% захоплений, то зараз їх посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових", - сказав очільник області.

За його словами, втрати окупантів великі, а російські військові деморалізовані.

"Можу сказати, що загиблих дійсно дуже багато. Вони намагаються перекидати певні сили, щоб йти у наступ і захопити Сєвєродонецьк. Але навіть ЛНРівці відмовляються воювати за, як вони кажуть, ЛНР", - додав він.

Він додав, що військовим не вистачає далекобійної артилерії. Як тільки вони отримають зброю США, то зможуть відсунути позиції окупантів.

З червня у Сєвєродонецьк на позиції українських військових прибули бійці "Іноземного легіону".