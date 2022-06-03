ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки, - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що захисники України посунули окупантів назад. Армія РФ втратила військову техніку та особовий склад, в тому числі й кадирівців
Про це він повідомив у telegram.
"Якщо раніше Сєвєродонецьк був на 70% захоплений, то зараз їх посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових", - сказав очільник області.
За його словами, втрати окупантів великі, а російські військові деморалізовані.
"Можу сказати, що загиблих дійсно дуже багато. Вони намагаються перекидати певні сили, щоб йти у наступ і захопити Сєвєродонецьк. Але навіть ЛНРівці відмовляються воювати за, як вони кажуть, ЛНР", - додав він.
Він додав, що військовим не вистачає далекобійної артилерії. Як тільки вони отримають зброю США, то зможуть відсунути позиції окупантів.
З червня у Сєвєродонецьк на позиції українських військових прибули бійці "Іноземного легіону".
- Вранці 3 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у центрі Сєвєродонецька тривають бої.
- Згодом, Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку ідуть запеклі бої, місто не захоплене російськими військовими.
- Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.
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