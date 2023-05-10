Мер Одеси Труханов спростував чутки про втечу до Росії

Відео з'явилось на офіційному телеграм-каналі Одеси.

"Працюємо заради нашого міста. І мені шкода сьогодні почути, що в соцмережах розповсюджується інформація, що я начебто кудись поїхав. Я вважаю, що має бути проведено розслідування, хто поширив цю інформацію у соціальних мережах. Це зроблено під час війни з метою дестабілізувати ситуацію в місті. Це зроблено нашими ворогами. Я вважаю, що ми всі маємо працювати разом на Перемогу", - каже мер Одеси Геннадій Труханов.