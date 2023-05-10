Мер Одеси Труханов спростував чутки про втечу до Росії
Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеоролик, щоб спростувати чутки про втечу до Росії
Відео з'явилось на офіційному телеграм-каналі Одеси.
"Працюємо заради нашого міста. І мені шкода сьогодні почути, що в соцмережах розповсюджується інформація, що я начебто кудись поїхав. Я вважаю, що має бути проведено розслідування, хто поширив цю інформацію у соціальних мережах. Це зроблено під час війни з метою дестабілізувати ситуацію в місті. Це зроблено нашими ворогами. Я вважаю, що ми всі маємо працювати разом на Перемогу", - каже мер Одеси Геннадій Труханов.
- За мера Одеси Геннадія Труханова, взятого під варту напередодні, внесли понад 13 млн грн застави, тож він вийшов із СІЗО.
- 6 травня стало відомо, що Труханов уже на волі та повернувся до Одеси, його помітили у центрі міста.
- Після цього у мережі почали ширитись чутки, що Геннадій Труханов утік до Росії.
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