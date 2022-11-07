Про це повідомляє латвійський портал Delfi.



Елксніньш заявив, що у війні РФ проти України не буде переможців і це людська трагедія.



"В Україні війна - це ясно та очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно", - відповів він на питання, хто є агресором.



При цьому мер Даугавпілса назвав Крим частиною Російської Федерації. Після зауваження щодо того, що світ не визнає анексії півострова, латвійський політик сказав, що попри це світ продовжив з Росією.

Відповідальність за вбивства цивільних у Бучі на Київщині Елксніньш поклав на РФ, Україну та США.



"За цю ситуацію відповідають усі, насамперед дипломати – тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тому в цій ситуації треба говорити про програш дипломатії", - сказав мер на прохання пояснити, чому він вважає відповідальною Україну.

На заяву латвійського політика відреагувало МЗС України.

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

"На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - додав він.



Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.

У Київській області досі невпізнаними є тіла 200 українців, які загинули від рук російських загарбників.

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