На Київщині невпізнаними залишаються 200 тіл українців, убитих окупантами
У Київській області досі невпізнаними є тіла 200 українців, які загинули від рук російських загарбників
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ".
"Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони невідомі... Відповідно до процедури, відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі, якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК і порівняння", - сказав Нєбитов.
За результатами експертизи родичам передають інформацію, де поховано тіло. За бажанням близьких загиблого можуть перепоховати, уточнив голова поліції Київщини.
- У деокупованому Лимані, що на Донеччині, наприкінці жовтня було завершено ексгумацію на найбільших похованнях і виявлено 146 тіл загиблих українців.
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