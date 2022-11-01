Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ".



"Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони невідомі... Відповідно до процедури, відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі, якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК і порівняння", - сказав Нєбитов.



За результатами експертизи родичам передають інформацію, де поховано тіло. За бажанням близьких загиблого можуть перепоховати, уточнив голова поліції Київщини.

У деокупованому Лимані, що на Донеччині, наприкінці жовтня було завершено ексгумацію на найбільших похованнях і виявлено 146 тіл загиблих українців.

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