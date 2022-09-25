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Мера Білої Церкви Дикого підозрюють в оборудках з нерухомістю

25 вересня, 2022 неділя
19:46
Економіка Мера Білої Церкви Геннадія Дикого підозрюють в оборудках з нерухомістю

23 вересня 2022 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області

Також САП та Національним антикорупційним бюро повідомлено про підозру двом його спільникам, інформує пресслужба Антикорупційної прокуратури.

"У ході досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що у 2018 році співвласник недобудови запропонував міському голові придбати вищезгадану нерухомість для потреб міста за 24 млн гривень. Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію", - зазначається у повідомленні.

Як наголошують у САП, задля приховання значної переплати співвласник приміщення "забезпечив підроблення звіту про оцінку майна".

"Мер міста у свою чергу, використовуючи своє службове становище, забезпечив розгляд та голосування за прийняття рішення про надання дозволу на придбання приміщення депутатами міськради", - стверджують антьикорупційні прокурори.

Експертизою підтверджено збитки на суму понад 8,73 млн гривень.

Дії міського голови кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.4. ст. 358 Кримінального кодексу України. Власнику недобудови інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оцінювачу - ч. 2 ст. 358 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Оскільки місце перебування співвласника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

Разом з тим, "відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", додають у САП.

За інформацією "Української правди", йдеться про міського голову Білої Церкви Геннадія Дикого.

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Кримінал
Біла Церква
корупція в Україні
Київщина
НАБУ
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