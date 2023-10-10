Mercedes-Benz представила електричну вантажівку
Електрична вантажівка, яка може їхати на далекі відстані, була представлена німецькою компанією Mercedes-Benz Trucks
Про оце інформує Bloomberg.
Mercedes випустив вантажівку, яка може перевозити до 22 тонн вантажу на відстань 500 кілометрів без підзарядки. Компанія повідомила, що вантажний автомобіль eActros 600 має можливість швидкої зарядки від 20% до 80% за 30 хвилин, якщо у водія є зарядний пристрій потужністю один мегават.
Зараз таких зарядних пристроїв не багато, але ЄС планує розвивати інфраструктуру для електричних вантажівок. У повідомленні сказано, що до 2030 року на головних дорогах Євросоюзу мають бути зарядні станції кожні 60 кілометрів.
Mercedes планує почати продаж нової моделі вантажівки в кінці цього року. Її вартість поки невідома.
Фото: Скрін
- Крім того, німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks поставив Міністерству оборони України понад 100 вантажівок Zetros підвищеної прохідності.
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