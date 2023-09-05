Mercedes надав Україні понад 100 вантажних позашляховиків для ЗСУ
Німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks поставив Міністерству оборони України понад 100 вантажівок Zetros підвищеної прохідності
Про це повідомляє сайт компанії Daimler Truck, яка є материнською компанією Mercedes-Benz.
Як йдеться у пресрелізі компанії, вантажівки потужністю до 476 кінських сил потрібні українській армії для військової підтримки та логістичних завдань.
Компанія також зазначила, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних з цими автомобілями.
Уточнюють, що ще до отримання Zetros водії пройшли навчальні курси та виїжджали на завдання на нових безкапотних автомобілях.
Кошти на закупівлю автомобілів надійшли в рамках підтримки уряду Німеччини, яку спільно курують і реалізують міністерства закордонних справ та оборони країни.
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