Mercedes надав Україні понад 100 вантажних позашляховиків для ЗСУ

Про це повідомляє сайт компанії Daimler Truck, яка є материнською компанією Mercedes-Benz.

Як йдеться у пресрелізі компанії, вантажівки потужністю до 476 кінських сил потрібні українській армії для військової підтримки та логістичних завдань.

Компанія також зазначила, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних з цими автомобілями.

Уточнюють, що ще до отримання Zetros водії пройшли навчальні курси та виїжджали на завдання на нових безкапотних автомобілях.

Кошти на закупівлю автомобілів надійшли в рамках підтримки уряду Німеччини, яку спільно курують і реалізують міністерства закордонних справ та оборони країни.