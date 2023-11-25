Мережа Х може втратити до $75 млн через скандальні коментарі Маска, - NYT
Соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска
Про це повідомляє The New York Times.
Згідно з внутрішніми документами, як пишуть журналісти, компанія перебуває в складному становищі. У документах перелічені понад 200 рекламних блоків таких компаній, як Airbnb, Amazon, Coca-Cola та Microsoft, які припинили або розглядають зупинення своєї реклами в соціальній мережі. У списку 100 брендів, які повністю припинили співпрацю, десятки перебувають у "зоні ризику".
У п’ятницю мережа X заявила, що $11 мільйонів доходу під загрозою і що точна цифра коливалася, оскільки деякі рекламодавці повернулися на платформу, а інші збільшили витрати.
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