Мережа Х може втратити до $75 млн через скандальні коментарі Маска, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з внутрішніми документами, як пишуть журналісти, компанія перебуває в складному становищі. У документах перелічені понад 200 рекламних блоків таких компаній, як Airbnb, Amazon, Coca-Cola та Microsoft, які припинили або розглядають зупинення своєї реклами в соціальній мережі. У списку 100 брендів, які повністю припинили співпрацю, десятки перебувають у "зоні ризику".

У п’ятницю мережа X заявила, що $11 мільйонів доходу під загрозою і що точна цифра коливалася, оскільки деякі рекламодавці повернулися на платформу, а інші збільшили витрати.