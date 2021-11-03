Мережа приватних клінік розпочала внутрішнє розслідування через повідомлення ЗМІ про підробку COVID-сертифікатів
Мережа приватних клінік "Добробут" розпочала внутрішнє розслідування через повідомлення журналістів про підробку сертифікатів про вакцинацію від COVID-19
Про це повідомила пресслужба мережі приватних клінік "Добробут".
"За інформацією ЗМІ про нібито видачу підроблених COVID-сертифікатів "Добробуту" ведеться внутрішнє розслідування", - йдеться у повідомленні.
За словами засновника та генерального директора "Добробуту" Олега Калашнікова, клініці важливо дізнатися справлжній стан речей для збереження її репутації.
"Ми закликаємо не робити поспішних висновків у нинішній ситуації, коли підробляють майже будь-які документи. Тому внутрішнє розслідування, яке ми вже розпочали, допоможе нам розібратися у ситуації. Про результати ми повідомимо публічно", - цитує пресслужба слова Калашнікова.
У пресслужбі нагадали, що журналісти проєкту "Діалог з країною" заявили, що вони купили підроблений COVID-сертифікат у клініці "Добробут".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе