Мережа приватних клінік розпочала внутрішнє розслідування через повідомлення ЗМІ про підробку COVID-сертифікатів

Про це повідомила пресслужба мережі приватних клінік "Добробут".



"За інформацією ЗМІ про нібито видачу підроблених COVID-сертифікатів "Добробуту" ведеться внутрішнє розслідування", - йдеться у повідомленні.



За словами засновника та генерального директора "Добробуту" Олега Калашнікова, клініці важливо дізнатися справлжній стан речей для збереження її репутації.

"Ми закликаємо не робити поспішних висновків у нинішній ситуації, коли підробляють майже будь-які документи. Тому внутрішнє розслідування, яке ми вже розпочали, допоможе нам розібратися у ситуації. Про результати ми повідомимо публічно", - цитує пресслужба слова Калашнікова.



У пресслужбі нагадали, що журналісти проєкту "Діалог з країною" заявили, що вони купили підроблений COVID-сертифікат у клініці "Добробут".

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