Мерія Дніпра разом з НАБУ відсудили в Коломойського аеропорт
Мерія спільно з НАБУ відсудила у бізнесмена Ігоря Коломойського аеропорт у Дніпрі
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Він розповів, що не зважаючи на штучно створені перепони, справу було виграно.
"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо - на "юриспруденції" Ігоря Валерійовича, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер - після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу", - пише Філатов.
Мер також зазначив, що попереду ще касаційний суд та анонсував, що після перемоги в аеропорт зайдуть лоукости, "тож дніпряни й всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами".
- 16 вересня Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Ігоря Коломойського право на експлуатацію Дніпропетровського аеропорту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.18Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе