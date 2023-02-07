Мерія Дніпра разом з НАБУ відсудили в Коломойського аеропорт

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Він розповів, що не зважаючи на штучно створені перепони, справу було виграно.

"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо - на "юриспруденції" Ігоря Валерійовича, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер - після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу", - пише Філатов.

Мер також зазначив, що попереду ще касаційний суд та анонсував, що після перемоги в аеропорт зайдуть лоукости, "тож дніпряни й всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами".