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Суд позбавив компанію Коломойського права експлуатувати аеропорт Дніпра, - Філатов

16 вересня, 2022 п'ятниця
21:27
Економіка Ігор Коломойський

Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Ігоря Коломойського право на експлуатацію Дніпропетровського аеропорту

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ", - заявив Філатов.

За його словами, Кабмін, РНБО і Державіаслужба тривалий час не надто переймалися цим питанням.

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"Понад десять років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах", - написав Філатов.

Він додав, що через російські ракетні обстріли "аеропорт зараз зруйнований".

  • 5 березня 2021 р. стало відомо, що США запровадили санкції проти Коломойського через "причетність до значних випадків корупції".
  • 20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
  • У липні Міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт бізнесмена Ігоря Коломойського.

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