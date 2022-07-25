Коломойський з "недійсним" паспортом громадянина України: міграційна служба зробила відповідну позначку
Міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт бізнесмена Ігоря Коломойського
Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на джерела.
Як йдеться у джерелі, бізнесмен Ігор Коломойський може вже не бути громадянином України.
"Бізнесмен Ігор Коломойський міг втратити українське громадянство. У реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів його паспорт значиться як недійсний", - пише Forbes.
За словами анонімного співрозмовника, який залучений у судових процесах між "ПриватБанком" та колишніми власниками на боці банку, ще 24 липня паспорт Коломойського вважався дійсним.
"Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, наприклад, в архівних протоколах засідань зборів акціонерів ПриватБанку до націоналізації 2016 року, які досі зберігаються на офіційному сайті банку. У базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як "недійсний", - уточнює видання.
Також повідомляється, що адвокат Коломойського в одній зі справ "ПриватБанку" Олександр Винниченко сказав, що йому нічого невідомо про можливе позбавлення бізнесмена громадянства. Однак Винниченко відмовився уточнювати цю інформацію безпосередньо у клієнта.
- Раніше повідомлялося, що якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас можуть приїхати ще 20 HIMARS.
- Укази президента щодо українського громадянства потрапляють до Міністерства внутрішніх справ і Центральної виборчої комісії.
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