Мерія Варшави відмовилась від новорічних заходів та феєрверків із солідарності з Україною
Влада столиці Польщі вирішила, що з огляду на війну РФ проти України новорічні святкові заходи будуть недоречними
Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут, інформує Tvn24.pl.
"В Україні, за нашим східним кордоном, точиться жорстока, кривава війна, в якій щодня гинуть мирні люди. Тому зараз не той стан, який надихав би організовувати такі особливі, радісні події", - зазначила Беут.
Вона також нагадала, що з огляду на енергетичну кризу місто обмежило видатки, насамперед на організацію розваг.
Окрім того, речниця мерії закликала містян не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч, оскільки це може викликати в українців, яких у Варшаві близько 100 тисяч, асоціації з війною. Вона підкреслила, що особливо йдеться про українських дітей.
До ініціативи мерії долучилася Рада міста Варшави, яка також закликала обійтися без піротехнічних засобів у новорічну ніч.
- Нагадаємо, у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, найбільше – у Варшаві та Вроцлаві.
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