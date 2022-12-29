Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут, інформує Tvn24.pl.

"В Україні, за нашим східним кордоном, точиться жорстока, кривава війна, в якій щодня гинуть мирні люди. Тому зараз не той стан, який надихав би організовувати такі особливі, радісні події", - зазначила Беут.

Вона також нагадала, що з огляду на енергетичну кризу місто обмежило видатки, насамперед на організацію розваг.

Окрім того, речниця мерії закликала містян не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч, оскільки це може викликати в українців, яких у Варшаві близько 100 тисяч, асоціації з війною. Вона підкреслила, що особливо йдеться про українських дітей.

До ініціативи мерії долучилася Рада міста Варшави, яка також закликала обійтися без піротехнічних засобів у новорічну ніч.

Нагадаємо, у Польщі перебувають 950 тисяч біженців з України, найбільше – у Варшаві та Вроцлаві.

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