Меркель обговорила з Путіним війну на Донбасі та "Північний потік-2"

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.



Переговори стосувались реалізації Мінських домовленостей щодо вирішення конфлікту на Донбасі.



Також лідери обговорили енергетику: транзит газу через Україну та газопровід "Північний потік-2".



Пресслужба додала, що Меркель та Путін говорили і про двосторонні питання.

США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2"

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