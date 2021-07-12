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Меркель пообіцяла, що Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу

12 липня, 2021 понедiлок
20:44
Суспільство Меркель

Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини

Про це сказала канцлер Ангела Меркель, передає Еспресо.TV.

"Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок", - заявила Меркель.

Поки невідомо, яку саме вакцину передасть Україні уряд Німеччини.

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вакцина
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