Меркель пообіцяла, що Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу
Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини
Про це сказала канцлер Ангела Меркель, передає Еспресо.TV.
"Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок", - заявила Меркель.
Поки невідомо, яку саме вакцину передасть Україні уряд Німеччини.
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