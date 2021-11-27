Меркель проводжатимуть з посади під панк-рок її молодості

Урочиста церемонія відбудеться 2 грудня 2021 року у дворі міністерства оборони в Берліні, інформує DW.



Всі три композиції виконуватиме оркестр Бундесверу.



Спершу пролунає "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") німецької актриси та співачки Кнеф, а також "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") - шлягер 1970-х, який прославив панк-рок співачку Гаґен.



Крім того, музиканти мають зіграти "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") - християнський гімн, парафраз Te Deum, слова якого написав німецький католицький священик і теолог XVIII століття Іґнац Франц.



Пісня "Ти забув кольорову плівку" ("Du hast den Farbfilm vergessen") у виконанні Ніни Гаґен:



