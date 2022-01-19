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Меркель відхилила пропозицію щодо роботи в ООН

19 січня, 2022 середа
14:54
Світ Ангела Меркель

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи головою одного із консультативних органів у структурі ООН

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонував колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель очолити консультативний орган із глобальних суспільних благ.

Консультативний орган, який пропонували очолити Меркель, займається глобальною охороною здоров'я, наукою, забезпеченням миру, захистом природи та світовою економікою.

Нагадаємо, що 2 грудня Ангела Меркель попрощалася з посадою канцлерки Німеччини.

Меркель була на посаді канцлера Німеччини протягом 16 років. У 2018 році вона відмовилася від посади голови правлячої партії Християнсько-демократичний союз та оголосила, що не балотуватиметься на посаду голови уряду у 2021 році.

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Новини
ООН
Німеччина
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