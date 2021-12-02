16 років на чолі уряду: Меркель попрощалася з посадою канцлерки Німеччини

Про це повідомляє Укрінформ.



До 8 грудня Меркель буде продовжувати виконувати обов’язки канцлера, цього дня в Німеччині мають обрати нового голову уряду.



Прощання відбулось у формі традиційного військового церемоніального акту проводів. На захід запросили 52 міністри урядів Меркель різних періодів, яких загалом було 4. Загалом було 200 осіб. Меркель подякувала всім за співпрацю та за довіру.



Вона розкритикувала теоретиків змови про коронавірус та закликала довіряти фактам.

Меркель додала також про фінансову кризу 2008 року і міграційну 2015 року.



"Ці 16 років були сповнені багатьма подіями та викликами, з якими доводилося стикатися як політично, так і як людині", - підкреслила вона.

Наступному уряду Меркель побажала успіхів.

На церемонії було запалено смолоскипи. Частиною церемоніалу є також виконання музики на бажання особи, яку проводжають. Для своєї церемонії Меркель обрала християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ із червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та шлягер 1970-х "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен. Меркель пояснила вибір пісень тим, що з ними пов’язані моменти її молодості.



Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року, лише на 11 днів менше рекордного терміну канцлера Гельмута Коля, який перебував на посаді 5870 днів в 1982-1998 роках.