Меркель ухвалила остаточне рішення щодо свого майбутнього у політиці
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що після відставки більше не займатиметься політикою
Про це вона заявила в інтерв'ю DW.
За словами Меркель, після відставки з посади канцлера ФРН, вона більше не займатиметься політикою.
"Щодо питання про те, чим я займуся... Політикою я більше займатися не буду. Я не вирішуватиму політичних конфліктів - я займалася цим багато років: 16 років на посаді федерального канцлера, із задоволенням у Європейському Союзі, на міжнародному рівні, я завжди виступала за мультилатералізм. А зараз я ще не знаю, чим я займусь. Я вже казала: спочатку я трохи відпочину, а потім подивимося, що спаде мені на думку", - сказала Меркель.
- Нагадаємо, 25 жовтня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що канцлерка країни Ангела Меркель працюватиме над організацією зустрічі у "нормандському" форматі до останнього дня перебування на своїй посаді.
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