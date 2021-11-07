Меркель ухвалила остаточне рішення щодо свого майбутнього у політиці

Про це вона заявила в інтерв'ю DW.

За словами Меркель, після відставки з посади канцлера ФРН, вона більше не займатиметься політикою.

"Щодо питання про те, чим я займуся... Політикою я більше займатися не буду. Я не вирішуватиму політичних конфліктів - я займалася цим багато років: 16 років на посаді федерального канцлера, із задоволенням у Європейському Союзі, на міжнародному рівні, я завжди виступала за мультилатералізм. А зараз я ще не знаю, чим я займусь. Я вже казала: спочатку я трохи відпочину, а потім подивимося, що спаде мені на думку", - сказала Меркель.