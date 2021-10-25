Меркель готуватиме "нормандську" зустріч до кінця каденції, - посол Німеччини

Про це Фельдгузен сказала на конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона працюватиме над організацією цієї зустрічі щодня, до останнього дня перебування на цій посаді", - сказала Фельдгузен.



Водночас Фельдгузен заявила, що влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ "дійсно важко" і наразі немає розуміння можливих її термінів.



"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі. Звісно, це дійсно важко. Наразі поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися. Відбуваються контакти і з українською, і з російською сторонами", - сказала Фельдгузен.