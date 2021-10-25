Меркель готуватиме "нормандську" зустріч до кінця каденції, - посол Німеччини
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, ща канцлерка країни Ангела Меркель працюватиме над організацією зустрічі у "нормандському" форматі до останнього дня перебування на своїй посаді
Про це Фельдгузен сказала на конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона працюватиме над організацією цієї зустрічі щодня, до останнього дня перебування на цій посаді", - сказала Фельдгузен.
Водночас Фельдгузен заявила, що влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ "дійсно важко" і наразі немає розуміння можливих її термінів.
"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі. Звісно, це дійсно важко. Наразі поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися. Відбуваються контакти і з українською, і з російською сторонами", - сказала Фельдгузен.
- Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про бажання провести "нормандський" саміт ще за керівництва Німеччиною Ангели Меркель.
- Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель.
- У президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що очільники МЗС "нормандського" формату можуть зібратись протягом найближчих тижнів.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив російського колегу Сергія Лаврова в намаганні уникнути "нормандської" зустрічі.
- Лавров звинуватив країни "нормандського" формату в невиконанні домовленостей, пояснивши цим відмову Росії від нового саміту.
- Президент Володимир Зеленський заявив про готовність "до деяких кроків уперед", щоб “нормандська” зустріч відбулася.
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