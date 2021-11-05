"Відносини з Росією завжди були особливими": Меркель виступила за діалог із РФ

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.



Під час промови на врученні медалі Вальтера Ратенау за видатні зовнішньополітичні заслуги Меркель назвала відносини між Німеччиною та РФ "особливими".



"Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією. Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими", - сказала Меркель.



При цьому Меркель виступила проти припинення відносин із РФ навіть попри російську збройну агресію щодо України.



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За словами в. о. канцлера Німеччини, окупація Криму та частини Донбасу "глибоко потрясли європейський порядок", проте це не означає повного припинення відносин між державами.



Меркель додала, що Німеччина та Франція продовжують працювати в "нормандському" форматі над реалізацією Мінських угод.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, ща Ангела Меркель працюватиме над організацією "нормандської" зустрічі до останнього дня перебування при владі.

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