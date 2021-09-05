Меркель заявила про готовність ЄС взаємодіяти з талібами

Про це повідомляє Reuters.

За словами Меркель, Німеччина хоче провести переговори з "Талібаном" про подальшу евакуацію з Афганістану людей, які працювали там за контрактами.

"Ми розмовлятимемо з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни", - сказала Меркель та назвала хорошим знаком те, що аеропорт в Кабулі 4 вересня знову відкрився для польотів.

Канцлер додала, що Євросоюз готовий взаємодіяти з новим урядом в Кабулі, проте "Талібан" повинен поважати права людей, в тому числі і жінок, і не допускати, щоб Афганістан став плацдармом для тероризму.