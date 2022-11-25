Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що у 2021 році спільно з лідером Франції Емманюелем Макроном намагалась налагодити діалог з Володимиром Путіним
Про це повідомляє Spiegel.
"Я б хотіла, щоб після мого відходу був більш спокійний час. Я провела багато роботи пов'язаної з Україною. Але це не стало несподіванкою. Мінські домовленості були розмиті. Влітку 2021 року після зустрічі президентів Байдена та Путіна я спільно з Емманюелем Макроном ще раз хотіла встановити незалежний європейський формат дискусії з Путіним у Раді ЄС. Дехто заперечував, а я вже не мала сил просунути цю ідею. Адже всі знали: "восени вона вже піде", - сказала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Проте Меркель відзначила, що вона не шкодує, що її час у політиці пройшов.
"Хтось новий мав цим зайнятися. З погляду внутрішньої політики питання перезріли. І в сенсі зовнішньої політики, зрештою, я ні на міліметр не просунулась. Не тільки щодо України. Придністров'я та Молдова, Грузія та Абхазія, Сирія та Лівія. Настав час для нового підходу", - висловилась німкеня.
- У жовтні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.
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