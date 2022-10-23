Про це Бушманн сказав в інтерв’ю Welt.

За словами міністра юстиції, Німеччина продовжила просувати ідею про "Північний потік-2" після 2014 року і це було внеском у початок війни в Україні.

"Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що мова йде про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що йдеться про Крим. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей. Політикою примирення нічого не можна досягти. Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму - це наш внесок у розв'язання війни в Україні", - заявив Марко Бушманн.

Міністр юстиції Німеччини також згадав про російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії.

"У разі нападу на наших партнерів по НАТО там, ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання НАТО щодо надання допомоги", - йдеться в інтерв'ю.

У квітні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн говорив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну.

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