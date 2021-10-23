Меркель зізналася, що не могла уявити, що Путін анексує Крим і розв'яже війну на Донбасі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у момент вступу на свою посаду в 2005 році не могла уявити, що політика президента Росії Володимира Путіна виявиться настільки агресивною
Про це вона заявила в інтерв'ю Suddeutche Zeitung.
За її словами, у 2005 році вона не могла й подумати, що Володимир Путін наважиться на анексію Криму, хоча ще під час виступу президента РФ в Бундестазі на початку його першого терміну відзначила відмінності в світоглядах.
"Мені завжди було ясно, навіть тоді, коли він виступав в Бундестазі в 2001 році, що між нами є суттєві відмінності. Для російського президента розпад Радянського Союзу - трагічна подія, в той час, як ми відчували радість від кінця холодної війни, від німецького і європейської єдності. Але при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України, майже поруч з Євросоюзом, дійде до таких збройних зіткнень", - сказала Меркель.
- Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.
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