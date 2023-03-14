"Меседж солідарності від ісландського народу": Зеленський зустрівся в Києві з прем'єркою Якобсдоттір
У вівторок, 14 березня, Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір. Вона також відвідала Бучу та Бродянку
Про це йдеться у телеграм-каналі президента.
"Я хочу передати меседж солідарності ісландського народу. Ми заявляємо про нашу незмінну підтримку з боку уряду та парламенту Ісландії. Зараз ми головуємо у Раді Європи, тож це ще одна причина приїзду - ми хотіли оцінити ситуацію. Ми були цього ранку в Бучі та Бородянці. Це додаткова моральна вага, яка з'являється, не можу навіть уявити, наскільки сильна ваша скорбота", - сказала Якобсдоттір.
Глави держав обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, розглянули імплементацію української формули миру та хід й перспективи відбудови України. Окрім того, Зеленський та Якобсдоттір підписали Спільну декларацію, де зафіксовані ці пріоритети.
"Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері «зеленої» енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі", - підкреслив Зеленський.
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