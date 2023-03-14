Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

"Я хочу передати меседж солідарності ісландського народу. Ми заявляємо про нашу незмінну підтримку з боку уряду та парламенту Ісландії. Зараз ми головуємо у Раді Європи, тож це ще одна причина приїзду - ми хотіли оцінити ситуацію. Ми були цього ранку в Бучі та Бородянці. Це додаткова моральна вага, яка з'являється, не можу навіть уявити, наскільки сильна ваша скорбота", - сказала Якобсдоттір.

Глави держав обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, розглянули імплементацію української формули миру та хід й перспективи відбудови України. Окрім того, Зеленський та Якобсдоттір підписали Спільну декларацію, де зафіксовані ці пріоритети.

"Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері «зеленої» енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі", - підкреслив Зеленський.