Мешканці Енергодара вийшли на мітинг, вимагають звільнити з полону першого заступника мера
Сьогодні, 28 березня, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре засвідчити, що це українське місто
Про це повідомив міський голова Енергоадара Дмитро Орлов, передає "Espreso.TV".
"Попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами", - написав Дмитро Орлов.
Також він додав, що на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України, символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.
- Нагадаємо, окупанти призначили "мером" Енергодара колаборанта з ОПЗЖ
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