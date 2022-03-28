Мешканці Енергодара вийшли на мітинг, вимагають звільнити з полону першого заступника мера

Про це повідомив міський голова Енергоадара Дмитро Орлов, передає "Espreso.TV".

"Попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами", - написав Дмитро Орлов.

Також він додав, що на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України, символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.

Нагадаємо, окупанти призначили "мером" Енергодара колаборанта з ОПЗЖ

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