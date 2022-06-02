Мешканці Київщини досі знаходять тіла на звільнених від окупантів територіях, - CNN

Про це пише CNN.

"Іноді мені сняться кошмари, я не можу спати вночі", – розповів мешканець Київської області Сергій Юденко.

Чоловік сказав, що його обстріляли російські війська і залишили вмирати. Тепер він має шрами від куль, але каже, що емоційні шрами глибші.

"Я ніколи не пробачу росіянам те, що вони зробили", - сказав він.

Видання повідомляє, що понад 300 людей досі вважаються зниклими безвісти з цього регіону. Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України, сказав, що думає про сім'ї кожного разу, коли вони знаходять нове тіло.

"Ви не можете уявити очі матерів, чиїх дітей вони втратили. Ви не можете уявити очі родичів, чиї кохані потрапили в полон або були вбиті на передовій", - сказав Єнін, стоячи біля могили.

1 квітня ЗСУ звільнили Бородянку та Бучу на Київщині.

Станом на 13 квітня на Київщині знайшли понад 720 жертв росіян. З початку війни на території столичного регіону було зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів.

Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

На Київщині біля російських позицій під Макаровом 29 травня знайшли тіло 38-річного українця, забитого окупантами до смерті.

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