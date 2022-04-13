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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Київщині знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, - МВС

На Київщині знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, - МВС

13 квітня, 2022 середа
00:22
війна з Росією Буча після звільнення, Київщина

З початку війни на території столичного регіону зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - сказав Нєбитов.

Під час воєнного стану поліцейські області зареєстрували 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1463 фактів.

Правоохоронці зареєстрували понад 150 фактів мародерства та вже повідомили про підозру 35 особам, зареєстрували понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності, зібрали матеріали щодо сприяння агресору та вже повідомили про підозру 5 особам.

Поліцейські продовжують проводити зачистку територій, які були в окупації російських військ, виявляти осіб, які співпрацювали з ворогом, встановлювати потерпілих від російської агресії, фіксувати руйнування та оглядати тіла загиблих.

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Новини
жертви
Київська область
окупанти
Київська поліція
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