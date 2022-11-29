Про це повідомляє Главком.

17 жовтня у чотириповерхівку на вулиці Жилянській, 116А у центрі Києва врізався іранський дрон. П’ятеро людей, серед яких вагітна жінка, – загинули. Половину будинку було зруйновано.

Столична влада заявила, що місто не відбудовуватиме цю старовинну споруду, а 16 родинам нададуть інше житло. Мешканці будинку, дізнавшись про запропоновані варіанти, відмовилися переїжджати на околиці і тепер домагаються відновлення принаймні вцілілої частини багатоповерхівки. Вони готові навіть самостійно сплатити певну суму за ремонт.

Мешканці будинку кажуть: усвідомлюють, що відбудова коштуватиме мільйони гривень, але підозрюють, що столична влада відмовляється його ремонтувати не з цієї причини, а тому що земля під старою багатоповерхівкою у центрі Києва коштує ще дорожче.

Після заяви місцевої влади про те, що будинок не відновлюватимуть, сусіди створили ОСББ, розповідає Тетяна Махрінська, яка його й очолила:

"Ми будемо вимагати відновлення, адже з усього будинку пошкоджено лише чотири квартири, інша половина дому ціла, – наполягає голова ОСББ. – Наприклад, у моїй квартирі (вона у правій, вцілілій частині), тріщин на стінах немає. Тому на сьогодні існують два варіанти: або повністю руйнувати будинок і зводити новий, або відбудовувати його пошкоджену половину".

25 листопада, відбулася перша нарада, на якій було сказано, що варіанти відбудови будинку шукатимуть архітектори. Для цього вже проводять експертизи – оглядають фундамент і стіни.

Наразі, попри те, що половина дому вціліла, жити у ньому не можна – з іншою половиною були зруйновані сходи. 17 жовтня працівники ДСНС, після того, як загасили пожежу, підіймали мешканців вцілілої половини на потрібний поверх, аби вони могли зібрати речі, і потім спускали вниз.

Відразу після трагедії мешканців запрошували у департамент будівництва. Там сказали, що є два варіанти: або заселитись у квартиру у новобудові на вулиці Польській (у Дарницькому районі), або отримати грошову компенсацію.

Відтак актив жителів будинку на Жилянській ще чекає на висновок архітекторів.

"Коли архітектори приїхали – сказали, що будинок, можливо, не настільки аварійний, щоби його зносити. Тобто можна буде лише добудувати іншу половину. Поки що немає результатів експертизи, але сподіваємось, що, незалежно від висновку, ми зможемо повністю відбудувати будинок за рік чи два", – каже Тетяна Махрінська.

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