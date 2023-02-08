Мешканці трьох областей протягом дня отримуватимуть електроенергію без обмежень, - Укренерго
Мешканці трьох областей України протягом дня отримуватимуть електроенергію без обмежень. Решта обленерго отримали ліміти споживання на добу
Про це повідомляє Укренерго.
Станом на ранок 8 лютого споживання електроенергії зросло через зниження температури. Водночас дещо зросло і виробництво електроенергії, адже після ремонту включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Продовжується імпорт електроенергії.
"Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт", - розповіли в компанії і зазначили, що нині дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.
"Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - розповіли в Укренерго.
Інші обленерго отримали цілодобові ліміти споживання. При цьому в Одесі та прилеглих районах застосовують аварійні відключення. Там тривають ремонтні роботи.
- 7 лютого стало відомо, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії.
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