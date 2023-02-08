Про це повідомляє Укренерго.

Станом на ранок 8 лютого споживання електроенергії зросло через зниження температури. Водночас дещо зросло і виробництво електроенергії, адже після ремонту включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Продовжується імпорт електроенергії.

"Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт", - розповіли в компанії і зазначили, що нині дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

"Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - розповіли в Укренерго.

Інші обленерго отримали цілодобові ліміти споживання. При цьому в Одесі та прилеглих районах застосовують аварійні відключення. Там тривають ремонтні роботи.