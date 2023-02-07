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Укренерго змінить графіки відключень електроенергії в усіх областях: подробиці

7 лютого, 2023 вiвторок
16:40
Суспільство електроенергія

Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"По всій Україні починаючи з 8 лютого будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області", - розповіли в компанії.

В Укренерго пояснили, що в кожній області почергово один день не вимикатимуть світло. Разом із тим в областях, де того дня не проводитимуть виміри, ліміти споживання можуть бути дещо знижені з огляду на дефіцит потужності, спричинений російськими атаками.

У компанії хочуть з'ясувати, скільки електроенергії витрачають споживачі, маючи постійний доступ до неї.

"Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", - пояснили в Укренерго.

Отримані результати дозволять енергетикам скоригувати ліміти для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах. 

У разі відсутності нових масованих атак на інфраструктуру графіки наявності цілодобової електрики виглядатимуть так:
- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;
- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;
- 10 лютого: Волинська, Київська області;
- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
- 16 лютого: Дніпропетровська область;
- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;
- 20 лютого: Львівська, Одеська.

  • 7 лютого в Міненерго заявили, що кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з минулим тижнем.
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