У передмісті Дніпра пролунали вибухи, ППО працює по "шахедах"

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

"Дніпропетровщина, працює ППО по БпЛа Shahed. Вибухи в передмісті Дніпра! Будьте обережні!" - написав голова ОВА Сергій Лисак.

Раніше жителів Дніпропетровщини попередили про ймовірну атаку іранських дронів з Запорізького напрямку. Про це написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Шахеди до нас із Запорізького напрямку. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе. Шановні адміністратори тг-каналів: ніяких фото та відео", - зазначив він.

Про ймовірність атаки на область дронами-камікадзе також повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За наявними даними імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів. Не публікуйте результати влучань і роботи ППО", - написав він.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:48.