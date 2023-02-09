У передмісті Дніпра пролунали вибухи, ППО працює по "шахедах"
Вибухи у передмісті Дніпра пролунали близько 23-ї години в четвер, 9 лютого
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
"Дніпропетровщина, працює ППО по БпЛа Shahed. Вибухи в передмісті Дніпра! Будьте обережні!" - написав голова ОВА Сергій Лисак.
Раніше жителів Дніпропетровщини попередили про ймовірну атаку іранських дронів з Запорізького напрямку. Про це написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Шахеди до нас із Запорізького напрямку. Пам’ятайте про правила безпеки і бережіть себе. Шановні адміністратори тг-каналів: ніяких фото та відео", - зазначив він.
Про ймовірність атаки на область дронами-камікадзе також повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"За наявними даними імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів. Не публікуйте результати влучань і роботи ППО", - написав він.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:48.
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