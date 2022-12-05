Про це повідомляє Ole.

За його словами, переконливу гру в Катарі демонструють Бразилія, Франція та Іспанія, попри те, що вона фінішувала у своїй групі другою.

"Як я й казав на старті турніру, Бразилія грає дуже добре. Попри поразку від Камеруну, вона залишається одним із головних фаворитів. Як і Франція. А ще Іспанія. Хоч вона й вийшла в плей-офф так, як вийшла, Іспанія грає дуже добре. У них є чітке розуміння того, що вони хочуть зробити, коли отримають м'яч", – сказав Мессі.

Він додав, що Аргентина також розраховує на перемогу в чемпіонаті світу-2022.

"Аргентина – це сила, вона завжди серед найкращих. Перед початком турніру ми знали, що є одними із претендентів на перемогу. Потрібно було довести це на полі. На щастя, ми робимо це. Сподіваюся, ми продовжимо робити ці маленькі кроки", - зазначив Мессі.

3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.

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