Мессі не зіграє за ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє ПСЖ у twitter.

Ліонель Мессі через травму не потрапив у заявку на матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Крім 34-річного аргентинця, у майбутній зустрічі не візьмуть участі іспанський захисник Серхіо Рамос, а також півзахисники - італієць Марко Верратті та аргентинець Леандро Паредес.

Матч "Лейпциг" - "ПСЖ" відбудеться 3 листопада у Німеччині та розпочнеться о 22:00.

