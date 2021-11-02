Мессі не зіграє за ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів
Аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі пропустить матч Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига"
Про це повідомляє ПСЖ у twitter.
Ліонель Мессі через травму не потрапив у заявку на матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Крім 34-річного аргентинця, у майбутній зустрічі не візьмуть участі іспанський захисник Серхіо Рамос, а також півзахисники - італієць Марко Верратті та аргентинець Леандро Паредес.
Матч "Лейпциг" - "ПСЖ" відбудеться 3 листопада у Німеччині та розпочнеться о 22:00.
- Нагадаємо, 28 жовтня головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що Ліонель Мессі отримав травму.
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